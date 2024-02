Atual bicampeão estadual, o Palmeiras entra no Paulistão deste ano como favorito a mais um título, muito pela manutenção do elenco e pela permanência do técnico Abel Ferreira. Campeão da Copa do Brasil, o São Paulo aparece como principal concorrente diante da hegemonia do rival. Corinthians e Santos estão bastante modificados, o time praiano principalmente, após o duro rebaixamento no Brasileirão.