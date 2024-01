A Federação Mineira de Futebol (FMF) mudou a data do jogo entre Atlético-MG e Cruzeiro, válido pelo campeonato estadual. Assim, o clássico mineiro não será mais no mesmo dia da Supercopa do Brasil, disputada entre Palmeiras e São Paulo, também em Belo Horizonte. Ambas as partidas seriam em 4 de fevereiro, o que dificultaria a logística de segurança na cidade.