Último dos grandes do estado a voltar das férias, o Palmeiras trabalha forte para ficar pronto antes da estreia no Campeonato Paulista, neste domingo, diante do Novorizontino, fora de casa. Nesta terça-feira, visando da ritmo ao elenco, o técnico Abel Ferreira comandou dois jogos-treino na Academia de Futebol. Pela manhã, triunfo por 2 a 1 sobre o EC São Bernardo e, à tarde, 3 a 2 sobre o Lemense.