O Palmeiras publicou em suas redes sociais uma mensagem de despedida ao atacante Artur, oficializado nesta segunda-feira como novo reforço do Zenit, da Rússia. O clube publicou um vídeo com momentos vividos pelo atleta com a camisa palmeirense, acompanhado do breve texto: "Boa sorte nos próximos passos da sua carreira e obrigado por tudo, Cria da Academia", lembrando o fato de o jogador ter sido formado na base alviverde.