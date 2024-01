O equatoriano Diego Palácios se apresentou ao torcedor do Corinthians, nesta quarta-feira, como um lateral-esquerdo ofensivo, inspirado no brasileiro Marcelo, e aguerrido, como gostam os corintianos. Mais do que isso, fez questão de mostrar também o seu lado humano, mandado suas melhores vibrações aos compatriotas do Equador, alvo de uma onda de violência, a ponto de o presidente Daniel Noboa ter decretado "conflito armado interno" após narcotraficantes sequestrarem policiais e invadirem uma emissora de TV no país.