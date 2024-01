De volta aos torneios de Grand Slam, a japonesa Naomi Osaka não passou da estreia no Aberto da Austrália. Nesta segunda-feira, a ex-número 1 do mundo foi superada pela francesa Caroline Garcia (16ª cabeça de chave) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/2), em Melbourne.