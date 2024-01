Seis meses depois de dar à luz sua primeira filha, Shai, a tenista japonesa Naomi Osaka retornou aos Grand Slam com uma derrota para a francesa Caroline Garcia (19ª) nesta segunda-feira (15), na primeira rodada do Aberto da Austrália, enquanto na chave masculina dois finalistas do torneio, o russo Daniil Medvedev (3º) e o grego Stefanos Tsitsipas (7º), tiveram dificuldades para avançar.