O Operário Ferroviário, que conquistou o acesso à Série B do Brasileirão na temporada passada, lançou seu novo uniforme nesta quarta-feira, um dia antes da estreia no Campeonato Paranaense, e a quantidade de patrocínios chamou a atenção. São 29 logotipos de empresas parceiras do clube distribuídos na camisa, inclusive na parte interna dos números dos atletas.