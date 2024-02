A noite deste sábado colocou frente a frente o líder e o vice-líder da Conferência Oeste da NBA, e o Oklahoma City Thunder quebrou a sequência de quatro triunfos consecutivos do Minnesota Timberwolves, primeiro colocado do grupo, ao vencer 102 a 97, com grande atuação do canadense Shai Gilgeous-Alexander, que anotou 33 pontos, dois rebotes e seis assistências.