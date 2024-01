Emprestado pelo River Plate ao Vasco por uma temporada, o zagueiro Robert Rojas foi apresentado, neste sábado, em Punta del Este, no Uruguai, como reforço do clube para 2024 em tom de muito otimismo. O defensor colocou o clube na briga por todos os títulos do ano: Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão.