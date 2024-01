Jimmy Butler, jogador do Miami Heat e um dos grandes astros da NBA, tem Neymar como inspiração quando o assunto é paternidade. Pai da pequena Rylee, de apenas 4 anos, o ala é muito amigo do atacante do Al-Hilal, a ponto de considerá-lo um irmão, como disse em entrevista publicada pelo jornal britânico "The Guardian" nesta terça-feira. Em sua relação com a filha, tenta replicar um pouco o que observa na forma como o brasileiro lida com os filhos Davi Lucca, de 12 anos, e Mavie, de três meses.