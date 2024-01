Neymar compartilhou, nesta segunda-feira, imagens nas quais aparece praticando atividades físicas para se manter em forma, enquanto se recupera de lesão grave sofrida no joelho esquerdo. As publicações, realizadas no Instagram, foram feitas na esteira de comentários sobre a aparência do atacante de 31 anos, iniciados após a divulgação de fotos dele ao lado de Romário, durante a celebração do aniversário do senador do PL e ex-jogador, no Rio. "Choque nas redes sociais com a condição física de Neymar: julgue por si mesmo", escreveu o jornal espanhol As, por exemplo.