Após críticas de jornais estrangeiros e de usuários nas redes sociais sobre sua forma física, Neymar postou nesta terça-feira, em seu perfil no Instagram, imagens após uma sessão de treinamentos, enquanto se recupera de uma lesão no joelho. No vídeo de poucos segundos, ele se defende dos comentários na internet sobre sua forma física e diz não estar "gordo", apenas acima de seu peso ideal - como as imagens dos últimos dias revelaram.