O francês Stéphane Peterhansel, que tem 14 títulos do Rally Dakar (oito na categoria Carros e seis de Motos), alcançou sua 50ª vitória em uma etapa especial da prova neste domingo e igualou o recorde do tetracampeão Ari Vatanen, o finlandês voador, que já está aposentado. Peterhansel disputa o evento desde 1988 e, ao lado do compatriota Edouard Boulanger, está em nono na classificação na categoria Carros após duas etapas.