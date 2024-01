Maria do Socorro Azevedo, mulher que diz ser filha de Pelé, fez um requerimento na Justiça pedindo a exumação do corpo do Rei do Futebol, morto em 29 de dezembro de 2022, em decorrência de um tumor no cólon. Ao Estadão, o advogado da viúva de Pelé, Márcia Aoki, classifica a medida como "descabida" e acredita ser "improvável" o acolhimento do pedido. As partes aguardam a decisão, que corre na a 2ª Vara de Família e Sucessões.