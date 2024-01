A inconsistência do Milan ficou evidente mais uma vez nesta quarta-feira, no San Siro, onde o time comandado por Stefano Pioli foi derrotado por 2 a 1, de virada pela Atalanta, em jogo único das quartas de final da Copa da Itália. Vencedor do duelo, o time de Bergamo ficou com a vaga na semifinal e vai enfrentar a Fiorentina em duelos de ida volta pela classificação à grande final.