O Milan conseguiu uma importante vitória de 3 a 0 sobre o Empoli, neste domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Italiano, para tentar encostar nos rivais que estão no topo da classificação. Com 39 pontos, e no terceiro lugar, a equipe rubro-negra busca diminuir a distância para a Inter de Milão(48), que lidera o torneio de forma isolada.