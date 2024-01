O Milan derrotou a Roma por 3 a 1 neste domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Italiano, e deu um passo importante para manter a perseguição à vice-líder Juventus (46) na competição. O resultado deixa a equipe de Milão com 42 pontos na terceira colocação. O revés fora de casa amplia a crise da equipe do técnico José Mourinho. Com 29 pontos, o time grená se mantém em nono lugar e não consegue diminuir a distância para a zona de classificação para os torneios europeus.