O que poderia ser o reencontro do trio MSN, embora de lados opostos, contou apenas com dois representantes da sigla referente ao emblemático ex-trio do Barcelona. O Inter Miami, de Messi e Luis Suárez, enfrentou o Al-Hilal, do ausente Neymar, em amistoso disputado em Riad, nesta segunda-feira. Sem o brasileiro, ainda se recuperando de lesão grave no joelho esquerdo, o time saudita conquistou um triunfo por 4 a 3 sobre a equipe americana.