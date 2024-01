Kylian Mbappé e Lee Kang-in marcaram na vitória do campeão da Ligue1, Paris Saint-Germain, sobre o Toulouse, vencedor da Copa da França, por 2 a 0 e conquistando o Troféu dos Campeões. Mpbappé é agora o maior goleador de todos os tempos do Parc des Princes, com 111 gols.