O Palmeiras encerrou neste sábado a preparação para o clássico com o Santos, neste domingo, às 18h, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A principal novidade da atividade foi o lateral Mayke, que treinou normalmente após desfalcar a equipe na vitória sobre a Inter de Limeira, por 3 a 2, na última quarta-feira.