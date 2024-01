O lateral-direito Mayke, do Palmeiras, e o atacante Willian Bigode, do Santos, adversários em disputa judicial no rumoroso caso das criptomoedas, ficaram cara a cara em campo neste domingo, durante o tradicional cumprimento entre as equipes no Allianz Parque, palco do clássico válido pela terceira rodada do Paulistão. Quando se encontraram, os dois jogadores apertaram as mãos normalmente e trocaram tapinhas no peito.