Buscando reforçar o seu elenco para a temporada 2024, o Corinthians fechou a contratação do lateral-direito Matheuzinho, do Flamengo, mas a negociação não foi para frente e o jogador de 23 anos retornou ao clube carioca mesmo depois de realizar exames e participar de treinos com o time de Mano Menezes. A situação gerou desconforto nos bastidores e críticas dos torcedores. Agora, a diretoria alvinegra tenta reverter a situação para assinar com o atleta.