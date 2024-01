O técnico Mano Menezes comandou um treino tático na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, e deu os primeiros sinais de como pretende esquematizar o Corinthians para a estreia no Campeonato Paulista. Além de dar ênfase às jogadas de bola parada, ele organizou atividades com os atletas do setor ofensivo e defensivo.