A derrota do Corinthians para o São Bernardo neste sábado, pelo Campeonato Paulista, voltou a colocar o técnico Mano Menezes no foco das atenções. Durante o jogo, ele foi flagrado chamando Yuri Alberto de burro. Na coletiva, ele justificou o seu comportamento se baseando no linguajar usado no futebol e tratou o assunto como superado.