Sem querer deixar os líderes Liverpool e Manchester City sumirem de vista, o Arsenal atropelou o Crystal Palace ao fazer 5 a 0, neste sábado, no Emirates Stadium, em Londres, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, com destaque para o trio brasileiro de 'Gabrieis'. Magalhães abriu o placar, Jesus deu assistência para o gol de Trossard e Martinelli marcou os dois últimos gols para sacramentar a goleada.