O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou, neste sábado, a morte de Mário Jorge Lobo Zagallo, que construiu sua trajetória na seleção brasileira sendo campeão do mundo como jogador e treinador. Em uma publicação no seu perfil do antigo "Twitter", o "X", Lula afirmou que Zagallo foi um dos maiores de todos os tempos e chamou atenção para as características que marcaram a trajetória do Velho Lobo: