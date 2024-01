A chegada do zagueiro Lucas Beraldo, destaque do São Paulo no ano passado, ao Paris Saint-Germain deixou o treinador Luis Enrique bastante animado. Embora entenda que a pouca idade do jogador, que tem apenas 20 anos, e a falta de experiência no futebol europeu podem exigir algum tempo para a adaptação, o técnico espanhol está confiante de que tem em mãos um atleta com as qualidades que mais preza dentro de seu elenco.