A boa vitória por 3 a 1 sobre o Santo André, neste sábado, pela estreia do Campeonato Paulista, trouxe ao torcedor do São Paulo um sentimento animador. O time perdeu Dorival Júnior para a seleção brasileira, Caio Paulista para o Palmeiras, entre outras baixas. Mas, o início da temporada 2024 começou com o pé direito e isso se refletiu no elenco em campo. A animação foi tanta que Lucas Moura fez um movimento de dança um tanto animado.