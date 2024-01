Revelação do ano passado e fazendo sua estreia no time A da equipe Toyota Gazzo Racing, o brasileiro Lucas Moraes teve uma jornada bastante produtiva neste reinício da edição 2024 do Rally Dakar, que aconteceu neste domingo, com um trecho de 483 km entre Riad e Al Duwadimi, na Arábia Saudita. Ele terminou o percurso na segunda posição e, com isso, subiu para a terceira colocação no geral.