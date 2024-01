Marcelo Teixeira revelou na semana passada que Lucas Lima recusou quatro propostas para deixar o Santos, entre elas uma do Sport. O presidente do clube confiava que haveria o acerto e a equipe se livraria de mais um atleta com o salário fora das novas diretrizes estipuladas na nova gestão. O meia usou um texto bíblico em suas redes sociais no qual traz uma mensagem enigmática na qual diz não se preocupar com o futuro e que apenas quer aproveitar o presente.