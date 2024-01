Salah compensou um pênalti desperdiçado nesta segunda-feira, no Anfield, com dois gols e uma assistência durante a vitória por 4 a 2 sobre o Newcastle, em jogo da 20ª rodada do Campeonato Inglês. As duas bolas na rede fizeram o egípcio atingir a marca de 151 gols na Premier League e entrar para a seleta lista de jogadores que alcançaram gol 150 na liga por um mesmo clube, ao lado de Harry Kane (Tottenham), Sergio Agüero (Manchester City), Wayne Rooney (United) e Thierry Henry (Arsenal).