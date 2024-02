Líder invicto do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen esteve em desvantagem por duas vezes contra o RB Leipzig, mas com um gol nos acréscimos garantiu a vitória por 3 a 2 neste sábado, em Leipzig. Foi a quinta vitória seguida (quatro no Alemão e uma na Liga Europa) do Leverkusen.