Três pontos que valem ouro. Duas vezes atrás no placar, o Bayer Leverkusen conseguiu uma vitória espetacular na casa do RB Leipzig por 3 a 2 neste sábado (20), pela 18ª rodada do Campeonato Alemão, graças a um gol nos acréscimos do equatoriano Piero Hincapié.