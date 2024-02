A Inter de Milão é tricampeã da Supercopa da Itália e agora tem oito títulos na história da competição. Com um gol do artilheiro Lautaro Martínez nos acréscimos do segundo tempo, superou o Napoli por 1 a 0 no Al-Awwal Park, em Riad, na Arábia Saudita, e ergueu o troféu igualando feito do rival Milan, até entoa único com três taças seguidas.