Novo treinador do Cruzeiro, Nicolás Larcamón pretende entregar ao torcedor time jovem, dinâmico e ofensivo. Ao ser apresentado oficialmente nesta sexta-feira, ao lado do diretor de futebol Pedro Martins, o argentino de 39 anos falou um pouco sobre suas características e destacou o trabalho voltado à formação de jovens atletas com um ponto essencial para entender a base da sua filosofia de trabalho.