O inglês Lando Norris vai permanecer no cockpit da McLaren por "muitos anos", como revelou a equipe britânica nesta sexta-feira, ao anunciar a renovação do contrato que se encerraria em 2025 por um "acordo multianual" sem prazo estipulado. O acerto ocorre um dia após a Ferrari anunciar a renovação com Charles Leclerc e após seu principal piloto revelar conversas com outras equipes.