A Juventus está nas quartas de final da Copa da Itália. Depois de levar um susto da Salernitana, saindo atrás do placar com somente um minuto, a equipe do técnico Massimiliano Allegri buscou a arrasadora virada por 6 a 1 em grande apresentação em Turim para se garantir entre os oito melhores da competição. Na próxima fase o adversário será o Frosinone.