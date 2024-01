A Juventus é a última classificada às semifinais da Copa da Itália. E a vaga veio em grande estilo, com goleada por 4 a 0 sobre o Frosinone, em Turim, com show de Milik. A rival pela vaga na decisão será a Lazio, que passou pela Roma na quarta-feira. Do outro lado estarão Fiorentina e Atalanta.