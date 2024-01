A restrita briga pelo título do Campeonato Italiano entre a líder Internazionale e a Juventus continua acirrada e sem ninguém conseguir abrir vantagem. Diferentemente de rodadas anteriores, nas quais jogou antes da rival de Milão, desta vez o time de Turim fechou a jornada e, com dois belos gols de Vlahovic, fez 3 a 0 no Sassuolo para reduzir a diferença no topo para somente dois pontos.