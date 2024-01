O judô do Brasil largou na temporada já conquistando medalhas. No primeiro dia de disputas no ano olímpico, no Grand Prix de Portugal, disputado em Odivelas, viu o promissor Michel Macedo, de somente 19 anos e que ainda é júnior, subir no pódio na categoria adulta pela primeira vez com excelente prata no peito nesta sexta-feira, perdendo apenas na final para Dilshodbek Baratov, do Usbequistão.