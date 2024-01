Em um dos melhores jogos desta temporada da NBA, o Denver Nuggets mostrou na noite desta quinta-feira por que é o atual campeão. Jogando fora de casa, em São Francisco, o time buscou uma grande virada sobre o Golden State Warriors, pelo placar de 130 a 127, com direito a uma cesta incrível de Nikola Jokic, de três pontos, no estouro do cronômetro.