Reforço para a defesa do Vasco, João Victor vestiu a camisa 38 nesta terça-feira e não escondeu a euforia na apresentação oficial. Contratado em definitivo do Benfica, o jogador que foi revelado pelo Corinthians revelou que vem conversando bastante com o técnico Ramón Díaz e previu um "ano maravilhoso" para os cariocas.