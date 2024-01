O Barcelona não para de acumular problemas. Depois de derrota humilhante em casa, com 5 a 3 para o Villarreal e a notícia de que o técnico Xavi Hernandez deixará o cargo ao fim da temporada, o clube ainda viu o português João Félix sofrer um entorse no tornozelo no treino desta terça-feira e virar problemas para os próximos jogos - deve se afastar por até três semanas.