Recheado de desfalques e iniciando o jogo com vários titulares na reserva, o Internacional foi superado pelo Guarany de Bagé na noite desta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Jogando em casa, no Estrela d'Alva, em Bagé, o time da casa aproveitou as falhas coloradas e foi efetivo, vencendo por 2 a 1 com todos os gols no primeiro tempo. Na etapa final, o time colorado melhorou, principalmente por conta da entrada de Alan Patrick, mas não conseguiu evitar a derrota.