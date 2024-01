A Internazionale ficou no empate de 1 a 1 diante da Hellas Verona neste sábado, pela 19ª rodada do Campeonato Italiano, e agora corre o risco de dividir a primeira colocação da competição. O resultado, deixa a equipe de Milão com 46 pontos, apenas três de vantagem para a Juventus, que encara a Salernitana, no domingo.