A Inter de Milão confirmou o seu favoritismo na abertura do segundo turno ao derrotar o Monza por 5 a 1 neste sábado, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Italiano, e ampliou a vantagem para o vice-líder do torneio. O time do técnico Simone Inzaghi chegou aos 51 pontos e tem agora cinco de frente para a Juventus, que entra em campo nesta terça para encarar o Sassuolo no complemento da rodada do final de semana.