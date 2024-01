O lateral-esquerdo Hugo é um homem de poucos palavras. Reservado, como ele mesmo disse durante a apresentação oficial como reforço do Corinthians nesta segunda-feira, o jogador de 26 anos não se prolongou nas respostas, mostrou foco em fazer a reconstrução do clube dar certo e se disse honrado em ocupar um espaço no elenco corintiano que já foi de nomes como Fábio Santos e Roberto Carlos.