O lateral-direito espanhol Hugo Mallo, do Internacional, será julgado no dia 11 de julho por supostamente ter abusado de uma mulher que trabalhava como mascote do Espanyol em abril de 2019, antes de um jogo entre o clube catalão e o Celta de Vigo, do qual o jogador era capitão, informaram fontes judiciais nesta quarta-feira (31).