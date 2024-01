Pep Guardiola não tem pressa para voltar a contar com o capitão Kevin De Bruyne e o goleador Erling Haaland no Manchester City. Mesmo com suas estrelas recuperadas e já treinando, o técnico teme que voltem a sentir seus problemas clínicos e prega total cuidado para tê-los em campo sem correr riscos desnecessários. A ideia do treinador é aproveitar o mês de janeiro com apenas três compromissos - o time encara o Hudderfield Town pela Copa da Inglaterra no domingo -, para administrar a recuperação e quer dosar o tempo deles nos jogos.